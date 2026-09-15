Війна змінюється: у ДШВ навчають військових працювати з дронами

Військовий керує дроном. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

Сучасному військовому вже недостатньо вміти поводитися зі стрілецькою зброєю. Перед виходом на передову бійців Десантно-штурмових військ навчають працювати з дронами, засобами РЕБ та РЕР, а також збивати ворожі безпілотники. Частину навичок спочатку відпрацьовують на симуляторах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю начальника групи навчально-лабораторного забезпечення 199-го навчального центру ДШВ ЗСУ майора Володимира Байдужого Укрінформу.

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Навчання військових перед відправленням на фронт

За словами Володимира Байдужого, безпілотні системи зараз відіграють одну з ключових ролей на полі бою. Тому під час базової загальновійськової підготовки курсантів навчають не лише використовувати дрони, а й протидіяти безпілотникам противника.

"Без базових знань воїн не виживе на нулі. Тому навчання в Десантно-штурмових військах побудоване так, аби кожен наш курсант після БЗВП умів ефективно застосовувати ці засоби і протидіяти аналогічним засобам противника", — розповів Володимир Байдужий.

Серед найскладніших напрямків для курсантів офіцер назвав роботу із засобами радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Окремої підготовки потребує використання протитанкових і зенітних комплексів, зокрема Javelin, NLAW, "Стугна", Stinger, Piorun та "Ігла". Перед роботою зі справжньою зброєю та обладнанням військові тренуються на муляжах і симуляторах.

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Військових навчають працювати з дронами

Оператори БПЛА також не одразу переходять до справжніх безпілотників. Спочатку вони мають провести визначену кількість годин на симуляторі з пультом та окулярами, подібними до обладнання для керування реальним дроном.

Окремо військові відпрацьовують знищення ворожих безпілотників. Для цього у навчальному центрі використовують симулятор "Дронобій", який допомагає тренувати стрільбу по дронах із помпової рушниці.

"Завдяки йому за один день можна відпрацювати роботу за різних погодних умов, що в реальності неможливо. Це все — з метою економії боєприпасів та ресурсу бойової зброї під час навчального процесу", — пояснив Володимир Байдужий.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ЗСУ змінили базову підготовку військових через загрозу дронів. Курс БЗВП збільшили до 51 доби, а більше часу відвели на протидію ударним БПЛА, вогневу та інженерну підготовку і виживання в окопах.

Також боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" розповідав Новини.LIVE про страх мобілізації та підготовку до служби. Військовий наголосив, що люди не народжуються готовими до війни, а необхідні навички здобувають уже під час підготовки та служби.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що міністр оборони Євгеній Хмара заявляв, що подальші рішення щодо мобілізації мають враховувати підготовку військовослужбовців. Серед ключових питань він називав також умови служби та забезпечення бійців