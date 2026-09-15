Война меняется: в ДШВ обучают военных работе с дронами

Военный управляет дроном. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

Современному военному уже недостаточно уметь обращаться со стрелковым оружием. Перед выходом на передовую бойцов Десантно-штурмовых войск обучают работать с дронами, средствами РЭБ и РЭР, а также сбивать вражеские беспилотники. Часть навыков сначала отрабатывают на симуляторах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью начальника группы учебно-лабораторного обеспечения 199-го учебного центра ДШВ ВСУ майора Владимира Байдужего агентству "Укринформ".

Реклама

Подготовка военных перед отправкой на фронт

По словам Владимира Байдужего, беспилотные системы сейчас играют одну из ключевых ролей на поле боя. Поэтому в ходе базовой общевойсковой подготовки курсантов обучают не только использовать дроны, но и противодействовать беспилотникам противника.

"Без базовых знаний воин не выживет на поле боя. Поэтому обучение в Десантно-штурмовых войсках построено так, чтобы каждый наш курсант после базовой общевойсковой подготовки умел эффективно применять эти средства и противодействовать аналогичным средствам противника", — рассказал Владимир Байдужий.

Среди самых сложных направлений для курсантов офицер назвал работу со средствами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Отдельной подготовки требует использование противотанковых и зенитных комплексов, в частности Javelin, NLAW, "Стугна", Stinger, Piorun и "Игла". Перед работой с настоящим оружием и оборудованием военные тренируются на манекенах и симуляторах.

Читайте также:

Военных обучают работе с дронами

Операторы БПЛА также не сразу переходят к настоящим беспилотникам. Сначала они должны провести определённое количество часов на симуляторе с пультом и очками, похожими на оборудование для управления реальным дроном.

Отдельно военные отрабатывают уничтожение вражеских беспилотников. Для этого в учебном центре используют симулятор "Дронобой", который помогает тренировать стрельбу по дронам из помпового ружья.

"Благодаря ему за один день можно отработать действия в различных погодных условиях, что в реальности невозможно. Все это — с целью экономии боеприпасов и ресурса боевого оружия во время учебного процесса", — пояснил Владимир Байдужий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ВСУ изменили базовую подготовку военных из-за угрозы дронов. Курс БЗВП увеличили до 51 суток, а больше времени уделили противодействию ударным БПЛА, огневой и инженерной подготовке, а также выживанию в окопах.

Также боец спецподразделения ГУР «Артан» рассказывал Новини.LIVE о страхе перед мобилизацией и подготовке к службе. Военный подчеркнул, что люди не рождаются готовыми к войне, а необходимые навыки приобретают уже во время подготовки и службы.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Евгений Хмара заявлял, что дальнейшие решения по мобилизации должны учитывать подготовку военнослужащих. Среди ключевых вопросов он называл также условия службы и обеспечение бойцов