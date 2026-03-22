Головна Мобілізація Білецький назвав головну слабкість війська

Дата публікації: 22 березня 2026 04:55
Андрій Білецький. Фото: 3-й армійський корпус

У лавах ЗСУ критично бракує сержантів — людей, від яких залежить ефективність солдатів. Щоправда, ця проблема не єдина.

Таку заяву зробив в інтерв'ю для ТСН.ua командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, передає Новини.LIVE.

Проблеми війська 

На думку Білецького, потрібно впроваджувати культуру більш широї ініціативи командирів усіх рівнів. Командири мають довіряти одне одному.

Однією із проблем є невирішене питання зі створенням сержантського корпусу.

"Сержант — це те, чого критично бракує армії. Це той, хто поведе за собою вперед у бій солдатів. Стійкість солдатів, ефективність солдатів залежить виключно від якості їхнього командира", — наголосив командир 3-го армійського корпусу ЗСУ.

Також військовий додав, що армія потребує більшого рівня базової військової підготовки. За його словами, робота в цьому напрямку вже триває, але можна її значно покращити.

Раніше Андрій Білецький заявив, що армія залежить від донатів. Українці жертвують на потреби ЗСУ значні суми.

Також ми писали про заяву Білецького щодо піхоти. Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ вважає, що піхотинці — найцінніша й найбільш дефіцитна військова професія.

армія Андрій Білецький військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

