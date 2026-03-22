Білецький назвав головну слабкість війська

Андрій Білецький. Фото: 3-й армійський корпус

У лавах ЗСУ критично бракує сержантів — людей, від яких залежить ефективність солдатів. Щоправда, ця проблема не єдина.

Таку заяву зробив в інтерв'ю для ТСН.ua командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Проблеми війська

На думку Білецького, потрібно впроваджувати культуру більш широї ініціативи командирів усіх рівнів. Командири мають довіряти одне одному.

Однією із проблем є невирішене питання зі створенням сержантського корпусу.

"Сержант — це те, чого критично бракує армії. Це той, хто поведе за собою вперед у бій солдатів. Стійкість солдатів, ефективність солдатів залежить виключно від якості їхнього командира", — наголосив командир 3-го армійського корпусу ЗСУ.

Також військовий додав, що армія потребує більшого рівня базової військової підготовки. За його словами, робота в цьому напрямку вже триває, але можна її значно покращити.

