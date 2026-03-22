Билецкий назвал главную слабость войска
В рядах ВСУ критически не хватает сержантов — людей, от которых зависит эффективность солдат. Правда, эта проблема не единственная.
Такое заявление сделал в интервью для ТСН.ua командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий, передает Новини.LIVE.
Проблемы войска
По мнению Билецкого, нужно внедрять культуру более широкой инициативы командиров всех уровней. Командиры должны доверять друг другу.
Одной из проблем является нерешенный вопрос с созданием сержантского корпуса.
"Сержант — это то, чего критически не хватает армии. Это тот, кто поведет за собой вперед в бой солдат. Стойкость солдат, эффективность солдат зависит исключительно от качества их командира", — подчеркнул командир 3-го армейского корпуса ВСУ.
Также военный добавил, что армия требует большего уровня базовой военной подготовки. По его словам, работа в этом направлении уже продолжается, но можно ее значительно улучшить.
