Мобілізація та бронювання в Україні — Білецький назвав проблеми

Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про несправедливу мобілізацію. За його словами, в армію переважно забирають чоловіків з сіл.

Про це Андрій Білецький розповів в інтервʼю "Радіо Свобода".

Реклама

Читайте також:

Мобілізація в Україні

"Те, що в армії є якийсь відсоток людей з середнього класу, високого достатку і так далі, це залишки 2022 року, коли величезна кількість людей середнього класу, з бізнесу, IT, інженерів пішла служити, але вона пішла служити добровільно і вони продовжують служити. Вони багато в чому становлять "хребет" технологічної революції та управлінської революції української армії", — зазначив Білецький.

За його словами, наразі насамперед проводять оповіщення в селах і невеликих населених пунктах. Командир Третього армійського корпусу каже, що у містах ніхто не цікавиться великими мережами спортзалів і тому подібних.

"Всі цікавляться автовокзалами, електричками і так далі — місцями, де люди з сіл і області приїжджають на роботу в обласний центр, наприклад", — зауважив він.

Білецький наголосив, що це абсолютна несправедливість. За його словами, така мобілізація впливає на моральний клімат.

Бронювання від мобілізації

Білецький заявив, що в Україні існує проблема значної кількості заброньованих від мобілізації громадян, які не є критично важливими для держави.

"У нас під "бронею" величезна кількість людей, взагалі дивовижних категорій, які не мають жодного стосунку ані до критичної інфраструктури, ані до громадського транспорту, ані військово-промислового комплексу", — додав він.

Нагадаємо, Білецький висловився про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та його попередника Валерія Залужного.

Крім того, командир Третього армійського корпусу ЗСУ прокоментував можливі сценарії перемирʼя у війні проти Росії.