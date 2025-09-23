Видео
Главная Мобилизация Билецкий заявил о несправедливой мобилизации — о чем идет речь

Билецкий заявил о несправедливой мобилизации — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 08:23
Мобилизация и бронирование в Украине — Билецкий назвал проблемы
Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил о несправедливой мобилизации. По его словам, в армию в основном забирают мужчин из сел.

Об этом Андрей Билецкий рассказал в интервью "Радио Свобода".

Читайте также:

Мобилизация в Украине

"То, что в армии есть какой-то процент людей из среднего класса, высокого достатка и так далее, это остатки 2022 года, когда огромное количество людей среднего класса, из бизнеса, IT, инженеров пошло служить, но оно пошло служить добровольно и они продолжают служить. Они во многом составляют "хребет" технологической революции и управленческой революции украинской армии", — отметил Билецкий.

По его словам, сейчас прежде всего проводят оповещение в селах и небольших населенных пунктах. Командир Третьего армейского корпуса говорит, что в городах никто не интересуется большими сетями спортзалов и тому подобных.

"Все интересуются автовокзалами, электричками и так далее — местами, где люди из сел и области приезжают на работу в областной центр, например", — отметил он.

Билецкий подчеркнул, что это абсолютная несправедливость. По его словам, такая мобилизация влияет на моральный климат.

Бронирование от мобилизации

Билецкий заявил, что в Украине существует проблема значительного количества забронированных от мобилизации граждан, которые не являются критически важными для государства.

"У нас под "броней" огромное количество людей, вообще удивительных категорий, которые не имеют никакого отношения ни к критической инфраструктуре, ни к общественному транспорту, ни к военно-промышленному комплексу", — добавил он.

Напомним, Билецкий высказался о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском и его предшественнике Валерии Залужном.

Кроме того, командир Третьего армейского корпуса ВСУ прокомментировал возможные сценарии перемирия в войне против России.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
