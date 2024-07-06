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Біля Тиси прикордонники упіймали чергову групу ухилянтів з рятувальними колами

6 липня 2024 14:33
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
На Закарпатті 6 липня затримали ухилянтів
Затримані прикордонниками ухилянти. Фото: ДПСУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На Закарпатті четверо ухилянтів заплатили місцевому мешканцю від 7 до 8 тисяч доларів, щоб той провів їх до кордону. Також чоловік спорядив "клієнтів" надувними колами, щоб ті могли перепливти Тису.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у суботу, 6 червня.

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Четверо ухилянтів заплатили місцевому мешканцю від 7 до 8 тисяч доларів за незаконний супровід до кордону.

Отримавши від "гіда" надувні кола, порушники попрямували до Тиси. Проте там їх перестріли прикордонники.

"Плавців" та їхнього помічника доставили у прикордонний підрозділ для складання адмінпротоколів.

Раніше ми повідомляли, що ДПСУ затримала десять чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон України з Угорщиною через пшеничне поле. Всі вони заплатили близько десяти тисяч доларів переправникам. 

Ми також писали, що на Одещині прикордонники викрили групу з понад 20 призовників, які хотіли потрапити до Республіки Молдова.

Україна прикордонники мобілізація війна в Україні ТЦК та СП ухилянти

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