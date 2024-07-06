На Закарпатті 6 липня затримали ухилянтів

Біля Тиси прикордонники упіймали чергову групу ухилянтів з рятувальними колами
На Закарпатті четверо ухилянтів заплатили місцевому мешканцю від 7 до 8 тисяч доларів, щоб той провів їх до кордону. Також чоловік спорядив "клієнтів" надувними колами, щоб ті могли перепливти Тису.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у суботу, 6 червня.
Намагалися перейти кордон
Четверо ухилянтів заплатили місцевому мешканцю від 7 до 8 тисяч доларів за незаконний супровід до кордону.
Отримавши від "гіда" надувні кола, порушники попрямували до Тиси. Проте там їх перестріли прикордонники.
"Плавців" та їхнього помічника доставили у прикордонний підрозділ для складання адмінпротоколів.
Раніше ми повідомляли, що ДПСУ затримала десять чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон України з Угорщиною через пшеничне поле. Всі вони заплатили близько десяти тисяч доларів переправникам.
Ми також писали, що на Одещині прикордонники викрили групу з понад 20 призовників, які хотіли потрапити до Республіки Молдова.
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