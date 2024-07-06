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Возле Тисы пограничники поймали очередную группу уклонистов со спасательными кругами

6 июля 2024 14:33
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Закарпатье 6 июля задержали уклонистов
Задержанные пограничниками уклонисты. Фото: ГПСУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

На Закарпатье четверо уклонистов заплатили местному жителю от 7 до 8 тысяч долларов, чтобы тот провел их до границы. Также мужчина снарядил "клиентов" надувными кругами, чтобы те могли переплыть Тису.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в субботу, 6 июня.

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Четверо уклонистов заплатили местному жителю от 7 до 8 тысяч долларов за незаконное сопровождение к границе.

Получив от "гида" надувные круги, нарушители направились к Тисе. Однако там их встретили пограничники.

"Плавцов" и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления админпротоколов.

Ранее мы сообщали, что ГПСУ задержала десять мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу Украины с Венгрией через пшеничное поле. Все они заплатили около десяти тысяч долларов переправщикам.

Мы также писали, что в Одесской области пограничники разоблачили группу из более 20 призывников, которые хотели попасть в Республику Молдова.

Украина пограничники мобилизация война в Украине ТЦК и СП уклонисты

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