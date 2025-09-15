Як впровадження бодікамер для працівників ТЦК вплинуло на мобілізаційний процес

Працівники ТЦК і військовозобов'язаний. Фото ілюстративне: armyinform.com

Від 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП під час оповіщення громадян застосовують нагрудні камери. Відеофіксація необхідна для того, щоб мобілізаційний процес став більш прозорим.

Про це 14 вересня повідомили в Сухопутних військах.

Навіщо працівникам ТЦК та СП бодікамери

Військові зазначили, що бодікамери є важливим кроком до підвищення відкритості й законності мобілізаційних заходів. Таке нововведення потрібне як військовослужбовцям, так і військовозобов'язаним.

Упродовж майже двох тижнів нагрудні камери зафіксували низку порушень — за цими фактами скерували матеріали до правоохоронних органів.

"Відтепер процес оповіщення громадян у рамках мобілізації перебуває під повною відеофіксацією, і всі порушники обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Усі заходи здійснюються виключно в межах чинного законодавства України", — йдеться в повідомленні Сухопутних військ.

Нагадаємо, речник Київського ТЦК пояснив, хто матиме доступ до відео з нагрудних камер працівників військкомату. Дозвіл на ознайомлення з такими матеріалами надаватиме начальник ТЦК.

Також ми повідомляли, що від початку осені видавати повістки та здійснювати інші мобілізаційні заходи працівники військкомату можуть лише за умови наявності бодікамер. Таке нововведення сприятиме прозорості й законності мобілізаційного процесу.