Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Бодікамери роблять мобілізацію прозорою, — Сухопутні війська

Бодікамери роблять мобілізацію прозорою, — Сухопутні війська

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 04:30
Як впровадження бодікамер для працівників ТЦК вплинуло на мобілізаційний процес
Працівники ТЦК і військовозобов'язаний. Фото ілюстративне: armyinform.com

Від 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП під час оповіщення громадян застосовують нагрудні камери. Відеофіксація необхідна для того, щоб мобілізаційний процес став більш прозорим.

Про це 14 вересня повідомили в Сухопутних військах.

Реклама
Читайте також:

Навіщо працівникам ТЦК та СП бодікамери 

Військові зазначили, що бодікамери є важливим кроком до підвищення відкритості й законності мобілізаційних заходів. Таке нововведення потрібне як військовослужбовцям, так і військовозобов'язаним. 

Упродовж майже двох тижнів нагрудні камери зафіксували низку порушень — за цими фактами скерували матеріали до правоохоронних органів. 

"Відтепер процес оповіщення громадян у рамках мобілізації перебуває під повною відеофіксацією, і всі порушники обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Усі заходи здійснюються виключно в межах чинного законодавства України", — йдеться в повідомленні Сухопутних військ. 

Нагадаємо, речник Київського ТЦК пояснив, хто матиме доступ до відео з нагрудних камер працівників військкомату. Дозвіл на ознайомлення з такими матеріалами надаватиме начальник ТЦК.

Також ми повідомляли, що від початку осені видавати повістки та здійснювати інші мобілізаційні заходи працівники військкомату можуть лише за умови наявності бодікамер. Таке нововведення сприятиме прозорості й законності мобілізаційного процесу.

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані бодікамери військовослужбовці
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації