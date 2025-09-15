Как внедрение бодикамер для работников ТЦК повлияло на мобилизационный процесс

Бодикамеры делают мобилизацию прозрачной, — Сухопутные войска
С 1 сентября военнослужащие ТЦК и СП во время оповещения граждан применяют нагрудные камеры. Видеофиксация необходима для того, чтобы мобилизационный процесс стал более прозрачным.
Об этом 14 сентября сообщили в Сухопутных войсках.
Зачем работникам ТЦК и СП бодикамеры
Военные отметили, что бодикамеры являются важным шагом к повышению открытости и законности мобилизационных мероприятий. Такое нововведение необходимо как военнослужащим, так и военнообязанным.
В течение почти двух недель нагрудные камеры зафиксировали ряд нарушений — по этим фактам направили материалы в правоохранительные органы.
"Отныне процесс оповещения граждан в рамках мобилизации находится под полной видеофиксацией, и все нарушители обязательно будут привлечены к ответственности. Все мероприятия осуществляются исключительно в рамках действующего законодательства Украины", — говорится в сообщении Сухопутных войск.
Напомним, представитель Киевского ТЦК объяснил, кто будет иметь доступ к видео с нагрудных камер работников военкомата. Разрешение на ознакомление с такими материалами будет предоставлять начальник ТЦК.
Также мы сообщали, что с начала осени выдавать повестки и осуществлять другие мобилизационные мероприятия работники военкомата могут только при условии наличия бодикамер. Такое нововведение будет способствовать прозрачности и законности мобилизационного процесса.
