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Боявся йти на війну — на Тернопільщині судили чоловіка

12 грудня 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Страх йти на війну - як чоловіка покарали за ухилення від мобілізації
Суддя з молотком. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Тернопільській області чоловік не прийшов до ТЦК для відправлення у військову частину. У суді він пояснив, що боявся йти на війну. 

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Служив понад 30 років тому

Зазначається, що у червні 2024 року чоловік пройшов ВЛК та був визнаним придатним до проходження служби. Пізніше він у приміщенні ТЦК отримав бойову повістку для відправлення у військову частину. Однак у вказану дату чоловік до ТЦК так і не з'явився. 

У суді чоловік зізнався, що проходив службу в армії у 1991 році та має військове звання солдат і перебуває на обліку. Втім, за його словами, він не з'явився для відправлення у військову частину, бо "боявся йти на війну, оскільки раніше він не брав участь в бойових діях, будь-якої фізичної підготовки не має".

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним в ухилення від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. 

Також чоловік має сплатити державі майже чотири тисячі гривень за проведення судової експертизи. 

Як відомо, на Одещині чоловік поставив себе на консульський облік, для того аби виїхати за кордон та уникнути мобілізації. За це суд покарав його штрафом

Також ми писали, що у Кривому Розі чоловік два роки ухилявся від мобілізації, за що отримав покарання у вигляді двох років випробувального терміну. 

суд Тернопільська область мобілізація ТЦК та СП судові рішення

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