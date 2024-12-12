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Боялся идти на войну — в Тернопольской области судили мужчину

12 декабря 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
Страх идти на войну – как мужчину наказали за уклонение от мобилизации
Судья с молотком. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Тернопольской области мужчина не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть. В суде он объяснил, что боялся идти на войну.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Служил более 30 лет назад

Отмечается, что в июне 2024 года мужчина прошел ВЛК и признан годным к прохождению службы. Позже он в помещении ТЦК получил боевую повестку для отправки в воинскую часть. Однако в указанную дату мужчина в ТЦК так и не явился.

В суде мужчина признался, что проходил службу в армии в 1991 году и имеет воинское звание солдат и состоит на учете. Впрочем, по его словам, он не явился для отправки в воинскую часть, потому что "боялся идти на войну, поскольку раньше он не участвовал в боевых действиях, никакой физической подготовки не имеет" .

Что решил суд

Судья признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Также мужчина должен оплатить государству почти четыре тысячи гривен за проведение судебной экспертизы.

Как известно, в Одесской области мужчина поставил себя на консульский учет, чтобы выехать за границу и избежать мобилизации. За это суд наказал его штрафом.

Также мы писали, что в Кривом Роге мужчина два года уклонялся от мобилизации, за что получил наказание в виде двух лет испытательного срока.

суд Тернопольская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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