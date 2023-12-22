Боєць 3-ї ОШБр розповів, чи ефектним є вручення повісток в спортзалах

Командир підрозділу "Терра" у 3-ій ОШБр Микола "Абдула" Волохов. Фото: скриншот з відео

Командир підрозділу "Терра" у 3-ій ОШБр Микола "Абдула" Волохов прокоментував візити представників ТЦК у спортзали. Він наголосив, що не можна змусити людей воювати.

Про це Микола "Абдула" Волохов сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

Читайте також:

Представники ТЦК у спортзалах

"Я переконаний на 99% — не можна змусити людей воювати. Не можна. Змусити людину "исторгнуть труд" силовим методом можна хіба що найпримітивніший. Можна змусити носити ящики. А намалювати картину? Написати програму, створити бізнес-процес?" — наголосив військовий.

За його словами, війна — це боротьба не сили, а людського розуму, хитрощів і здібностей.

Микола "Абдула" Волохов зазначив, що мобілізованого без мотивації можна змусити копати ями на передовій та він буде отримувати за цю працю 100 тисяч гривень. Командир підрозділу "Терра" у 3-ій ОШБр наголосив, що набагато ефективніше поцікавитися, чим цей мобілізований займався у мирному житті та використовувати його здібності на благо армії.

"Ще важливіше – мотивація. Для нас мотивація – головне, ми намагаємося позбавлятися тих, хто не мотивований. Я погано уявляю, що ми хапаємо людей на вулицях", — додав Волохов.

Нагадаємо, до одного зі столичних тренажерних залів завітали працівники ТЦК. Черговий рейд здійснили з метою пошуку ухилянтів.

Також ми писали, що у спортзалі Києва створили "методичку правил" для уникнення мобілізації чоловіків. Керівництво придумало цілу схему ухилення, щоб допомогти клієнтам та працівникам.