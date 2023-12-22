Боец 3-й ОШБр рассказал, эффектно ли вручение повесток в спортзалах

Командир подразделения "Терра" в 3-й ОШБр Николай "Абдула" Волохов. Фото: скриншот с видео

Командир подразделения "Терра" в 3-й ОШБр Николай "Абдула" Волохов прокомментировал визиты представителей ТЦК в спортзалы. Он подчеркнул, что нельзя заставить людей воевать.

Об этом Николай "Абдула" Волохов сказал в интервью "РБК-Украина".

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"Я убежден на 99% — нельзя заставить людей воевать. Нельзя. Заставить человека "исторгнуть труд" силовым методом можно разве что самым примитивным. Можно заставить носить ящики. А нарисовать картину? Написать программу, создать бизнес-процесс?" — подчеркнул военный.

По его словам, война — это борьба не силы, а человеческого разума, уловок и способностей.

Николай "Абдула" Волохов отметил, что мобилизованного без мотивации можно заставить копать ямы на передовой и он будет получать за этот труд 100 тысяч гривен. Командир подразделения "Терра" в 3-й ОШБр подчеркнул, что гораздо эффективнее поинтересоваться, чем этот мобилизованный занимался в мирной жизни и использовать его способности во благо армии.

"Еще важнее — мотивация. Для нас мотивация — главное, мы пытаемся избавляться от тех, кто не мотивирован. Я плохо представляю, что мы хватаем людей на улицах", — добавил Волохов.

Напомним, один из столичных тренажерных залов посетили работники ТЦК. Очередной рейд совершили с целью поиска уклонистов.

Также мы писали, что в спортзале Киева создали "методичку правил" во избежание мобилизации мужчин. Руководство придумало целую схему уклонения, чтобы помочь клиентам и работникам.