Головна Мобілізація Боєць заради СЗЧ пропонував хабар — відповість перед судом

Боєць заради СЗЧ пропонував хабар — відповість перед судом

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 00:33
Військовий хотів підкупити посадовця навчального центру — його судитимуть
Військовослужбовець, який хотів скоїти СЗЧ. Фото: ДБР

На Кіровоградщині військовослужбовець намагався підкупити посадовця навчального центру, щоб піти у СЗЧ. Порушника судитимуть.

Про це 15 січня повідомили у ДБР.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, боєць, який проходив підготовку в навчальному взводі, вирішив скоїти СЗЧ. Вийти через охорону він не зміг, тому запропонував чотири тисячі доларів заступнику командира батальйону, аби той допоміг йому виїхати за межі частини.

Про пропозицію хабара посадовець одразу повідомив правоохоронцям. Військовослужбовця затримали, коли він передавав першу частину суми.

Яке покарання загрожує військовому

За пропозицію та надання хабара службовцю, а також ухилення від несення військової служби обвинувачений може потрапити до в'язниці на строк до десяти років. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Нагадаємо, працівника критично важливого підприємства мобілізували, хоча він мав право на бронювання. Свої права чоловік захистив у суді.

Також ми повідомляли, що на Рівненщині судитимуть переправника ухилянтів. За десять тисяч євро порушник організовував військовозобов'язаним утечу з України.

суд хабар армія мобілізація військовослужбовці СЗЧ
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
