Військовий хотів підкупити посадовця навчального центру — його судитимуть

На Кіровоградщині військовослужбовець намагався підкупити посадовця навчального центру, щоб піти у СЗЧ. Порушника судитимуть.

Про це 15 січня повідомили у ДБР.

Деталі справи

За даними слідства, боєць, який проходив підготовку в навчальному взводі, вирішив скоїти СЗЧ. Вийти через охорону він не зміг, тому запропонував чотири тисячі доларів заступнику командира батальйону, аби той допоміг йому виїхати за межі частини.

Про пропозицію хабара посадовець одразу повідомив правоохоронцям. Військовослужбовця затримали, коли він передавав першу частину суми.

Яке покарання загрожує військовому

За пропозицію та надання хабара службовцю, а також ухилення від несення військової служби обвинувачений може потрапити до в'язниці на строк до десяти років. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

