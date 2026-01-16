Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Боец ради СОЧ предлагал взятку — ответит перед судом

Боец ради СОЧ предлагал взятку — ответит перед судом

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 00:33
Военный хотел подкупить чиновника учебного центра — его будут судить
Военнослужащий, который хотел совершить СОЧ. Фото: ГБР

На Кировоградщине военнослужащий пытался подкупить чиновника учебного центра, чтобы уйти в СОЧ. Нарушителя будут судить.

Об этом 15 января сообщили в ГБР.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, боец, который проходил подготовку в учебном взводе, решил совершить СОЧ. Выйти через охрану он не смог, поэтому предложил четыре тысячи долларов заместителю командира батальона, чтобы тот помог ему выехать за пределы части.

О предложении взятки чиновник сразу сообщил правоохранителям. Военнослужащего задержали, когда он передавал первую часть суммы.

Какое наказание грозит военному

За предложение и дачу взятки служащему, а также уклонение от несения военной службы обвиняемый может попасть в тюрьму на срок до десяти лет. Обвинительный акт уже направили в суд.

Напомним, работника критически важного предприятия мобилизовали, хотя он имел право на бронирование. Свои права мужчина защитил в суде.

Также мы сообщали, что на Ровенщине будут судить переправщика уклонистов. За десять тысяч евро нарушитель организовывал военнообязанным побег из Украины.

суд взятка армия мобилизация военнослужащие СОЧ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации