Военный хотел подкупить чиновника учебного центра — его будут судить

На Кировоградщине военнослужащий пытался подкупить чиновника учебного центра, чтобы уйти в СОЧ. Нарушителя будут судить.

Об этом 15 января сообщили в ГБР.

Детали дела

По данным следствия, боец, который проходил подготовку в учебном взводе, решил совершить СОЧ. Выйти через охрану он не смог, поэтому предложил четыре тысячи долларов заместителю командира батальона, чтобы тот помог ему выехать за пределы части.

О предложении взятки чиновник сразу сообщил правоохранителям. Военнослужащего задержали, когда он передавал первую часть суммы.

Какое наказание грозит военному

За предложение и дачу взятки служащему, а также уклонение от несения военной службы обвиняемый может попасть в тюрьму на срок до десяти лет. Обвинительный акт уже направили в суд.

Напомним, работника критически важного предприятия мобилизовали, хотя он имел право на бронирование. Свои права мужчина защитил в суде.

Также мы сообщали, что на Ровенщине будут судить переправщика уклонистов. За десять тысяч евро нарушитель организовывал военнообязанным побег из Украины.