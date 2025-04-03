Росія щодня мобілізує близько 1000 осіб, — Кирило Сазонов

Російські військові. Фото: росЗМІ

Росія щодня мобілізує близько 1 000 осіб, але водночас втрачає на фронті 1 200–1 500 військових. Москва виконує плани набору із запасом.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 3 квітня.

Читайте також:

Мобілізація в РФ

За словами Сазонова, Москва виконує плани мобілізації та контрактного набору навіть із запасом, проте втрати значно перевищують надходження.

"Вони виконують свої плани щодо мобілізації та набору на контракти на 100%, а інколи навіть на 102% чи 107%. Однак ці плани передбачають приблизно тисячу осіб на добу, тобто близько 30 тисяч на місяць. Водночас ЗСУ щодня знищують більше тисячі російських військових — від 1 200 до 1 500. Тобто вони працюють в мінус", — сказав військовий.

Боєць додав, що єдине, що росіяни можуть робити зараз, втрачаючи людей та позиції на фронті, — це накопичувати сили в тилу для можливого наступу на Костянтинівку, Лиманський напрямок чи Запоріжжя.

"Путіну потрібен парад перемоги. Він має щось сказати своїм людям, хоча б щось показати за цей місяць, бо святкувати наразі немає чого", — підсумував Сазонов.

Раніше ми писали, що окупанти активізувалися на північному сході від Лимана, готуючи умови для можливого захоплення як самого міста, так і Борової.

Також ми писали, що російські окупанти масово тонуть під час навчань в Херсонській області.