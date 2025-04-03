Россия ежедневно мобилизует около 1000 человек, - Кирилл Сазонов

Российские военные. Фото: росСМИ

Россия ежедневно мобилизует около 1 000 человек, но в то же время теряет на фронте 1 200-1 500 военных. Москва выполняет планы набора с запасом.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в четверг, 3 апреля.

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По словам Сазонова, Москва выполняет планы мобилизации и контрактного набора даже с запасом, однако потери значительно превышают поступления.

"Они выполняют свои планы по мобилизации и набору на контракты на 100%, а иногда даже на 102% или 107%. Однако эти планы предусматривают примерно тысячу человек в сутки, то есть около 30 тысяч в месяц. В то же время ВСУ ежедневно уничтожают более тысячи российских военных — от 1 200 до 1 500. То есть они работают в минус", — сказал военный.

Боец добавил, что единственное, что россияне могут делать сейчас, теряя людей и позиции на фронте, — это накапливать силы в тылу для возможного наступления на Константиновку, Лиманское направление или Запорожье.

"Путину нужен парад победы. Он должен что-то сказать своим людям, хотя бы что-то показать за этот месяц, потому что праздновать пока нечего", — подытожил Сазонов.

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