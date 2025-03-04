Мобілізаційне розпорядження — як мають вручати бойову повістку

Вручення бойової повістки. Фото: "Новини.PRO"

Мобілізаційне розпорядження, яке часто називають бойовою повісткою, має обов’язково бути вручене особисто, під підпис. Тому залишати бойову повістку в дверях незаконно, таку повістку можна ігнорувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли вручається мобілізаційне розпорядження

Бойова повістка чи мобілізаційне розпорядження — це остання повістка, яку отримує військовозобов’язаний перед відправкою до навчального центру.

Власне, у ній і інформується про те, коли і куди має прибути мобілізований.

Саме тому така повістка має вручатися особисто, під розпис — щоб територіальний центр комплектування мав підтвердження вручення цього документа.

Бойова повістка в дверях

Щодо того, чи можуть бойову повістку залишити в дверях чи покласти у поштову скриньку, то тут, підкреслив Юрій Айвазян, ситуація є однозначною.

"Звісно, мобілізаційне розпорядження не можуть просто покласти у поштову скриньку, і в такому випадку повістку можна ігнорувати, як вручену неналежним чином", — запевнив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка або ж мобілізаційне розпорядження.

Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання накладається на тих, хто ігнорує бойову повістку.