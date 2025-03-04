Мобилизационное распоряжение — как должны вручать боевую повестку

Вручение боевой повестки. Фото: "Новини.PRO"

Мобилизационное распоряжение, которое часто называют боевой повесткой, должно обязательно быть вручено лично, под подпись. Поэтому оставлять боевую повестку в дверях незаконно, такую повестку можно игнорировать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Когда вручается мобилизационное распоряжение

Боевая повестка или мобилизационное распоряжение — это последняя повестка, которую получает военнообязанный перед отправкой в учебный центр.

Собственно, в ней и информируется о том, когда и куда должен прибыть мобилизованный.

Именно поэтому такая повестка должна вручаться лично, под роспись — чтобы территориальный центр комплектования имел подтверждение вручения этого документа.

Боевая повестка в двери

Относительно того, могут ли боевую повестку оставить в двери или положить в почтовый ящик, то здесь, подчеркнул Юрий Айвазян, ситуация однозначна.

"Конечно, мобилизационное распоряжение не могут просто положить в почтовый ящик, и в таком случае повестку можно игнорировать, как врученную ненадлежащим образом", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка или же мобилизационное распоряжение.

Добавим, мы сообщали о том, какое наказание накладывается на тех, кто игнорирует боевую повестку.