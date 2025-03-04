Мобилизационное распоряжение — как должны вручать боевую повестку

Боевая повестка — могут ли ее оставить в двери
Мобилизационное распоряжение, которое часто называют боевой повесткой, должно обязательно быть вручено лично, под подпись. Поэтому оставлять боевую повестку в дверях незаконно, такую повестку можно игнорировать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда вручается мобилизационное распоряжение
Боевая повестка или мобилизационное распоряжение — это последняя повестка, которую получает военнообязанный перед отправкой в учебный центр.
Собственно, в ней и информируется о том, когда и куда должен прибыть мобилизованный.
Именно поэтому такая повестка должна вручаться лично, под роспись — чтобы территориальный центр комплектования имел подтверждение вручения этого документа.
Боевая повестка в двери
Относительно того, могут ли боевую повестку оставить в двери или положить в почтовый ящик, то здесь, подчеркнул Юрий Айвазян, ситуация однозначна.
"Конечно, мобилизационное распоряжение не могут просто положить в почтовый ящик, и в таком случае повестку можно игнорировать, как врученную ненадлежащим образом", — заверил адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка или же мобилизационное распоряжение.
Добавим, мы сообщали о том, какое наказание накладывается на тех, кто игнорирует боевую повестку.
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