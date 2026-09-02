ТЦК по новому вручає бойові повістки: коли її видача незаконна

Перевірка документів у чолвоіка. Фото: кадр з відео

Отримання бойової повістки після медкомісії означає швидку відправку до війська, а ігнорування такої загрожує п'ятьма роками тюрми. Проте у 2026 році документ можна анулювати, якщо встигнути оформити бронювання або відстрочку до дати явки у територіальний центр комплектування. Щобільше, ТЦК та СП змінили правила вручення такої повістки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення кандидата юридичних наук Євгена Филипця.

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Як працює бойова повістка у 2026 році

Офіційний документ, який зобов'язує військовозобов'язаного з'явитися для відправки у військову частину, юридичною мовою називається повісткою на відправку.

Адвокат та кандидат юридичних наук Євген Филипець пояснює, що саме з моменту відправки з територіального центру комплектування людина офіційно змінює статус призовника на військовослужбовця. Цьому етапу завжди передує проходження військово-лікарської комісії, яка визначає людину повністю придатною або придатною для служби у частинах забезпечення.

"Бойова повістка, або повістка на відправку, може бути вручена територіальним центром комплектування лише після того, коли особа пройшла військово-лікарську комісію і був встановлений ступінь придатності такої особи до військової служби", — зазначає експерт.

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Ще понад рік тому правила вручення таких документів суттєво змінилися. Якщо раніше бойову повістку передавали виключно особисто в руки під підпис у приміщенні ТЦК, то тепер центри комплектування мають повне право надсилати її через "Укрпошту".

З моменту надходження листа у громадянина є рівно три дні, щоб його забрати. Повернення документа назад до установи запускає юридичний механізм притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України за ухилення від призову під час мобілізації.

Що робити у разі хвороби

Законодавство передбачає цілком легальні підстави для неявки за бойовою повісткою, найпоширенішою з яких є раптове погіршення здоров'я. Якщо військовозобов'язаний захворів перед датою відправки, він зобов'язаний повідомити керівника відповідного ТЦК та СП у триденний строк.

Заява про неможливість прибути пишеться у довільній формі. Але уникнути візиту до військкомату назавжди не вдасться, бо після повного одужання закон відводить рівно сім днів на те, щоб громадянин самостійно з'явився до установи за отриманою раніше повісткою.

Бронювання скасовує кримінальну відповідальність

На практиці трапляються випадки, коли призовникам вдається уникнути відправки до ЗСУ навіть після відкриття кримінального провадження. Євген Филипець навів приклад, що згідно з урядовою постановою № 560, часовий проміжок між проходженням медичної комісії та безпосередньою явкою для відправки у війська може сягати двох місяців. Цей час є критично важливим для тих, хто перебуває в процесі оформлення документів.

"Якщо в період часу між проходженням ВЛК і моментом, коли необхідно з'явитися по бойовій повістці, ви отримали бронювання або відстрочку, така повістка абсолютно втрачає свою актуальність, а ваша бронь або відстрочка зберігається", — підкреслює кандидат юридичних наук.

Окремо Євген Филипець також радить призовникам ретельно перевіряти всі особисті дані безпосередньо під час отримання бойової повістки. Будь-які помилки у написанні прізвища, імені, по батькові чи дати народження відіграватимуть ключову роль у разі потенційного відкриття кримінальної справи.

Новини.LIVE інформували, що під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Відтак немотивована відмова від їх отримання тягне за собою адміністративне стягнення від військкомату на суму від 17 000 до 25 500 гривень.

Почастішали випадки, коли українці несподівано виявляють себе на обліку в ТЦК чужих областей, не маючи жодного стосунку до відповідних регіонів. Як правильно діяти в такому випадку та чи вважається це взагалі порушенням.

Представники ТЦК законно можуть приходити з повістками за місцем проживання громадян, проте вимагати відчинити двері вони не вправі, адже є конституційна норма про недоторканність помешкання. Вона забороняє будь-яке проникнення всередину без судової ухвали чи добровільної згоди власника.