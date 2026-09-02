ТЦК по новому вручает боевые повестки: когда ее выдача незаконна

Проверка документов у мужчин. Фото: кадр с видео

Получение боевой повестки после медкомиссии означает скорую отправку в армию, а игнорирование такой грозит пятью годами тюрьмы. Однако в 2026 году документ можно аннулировать, если успеть оформить бронирование или отсрочку до явки в территориальный центр комплектования. Более того, ТЦК и СП изменили правила вручения такой повестки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на объяснение кандидата юридических наук Евгения Филипца.

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Как работает боевая повестка в 2026 году

Официальный документ, обязывающий военнообязанного явиться для отправки в воинскую часть, юридическим языком называется повесткой на отправку.

Адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец объясняет, что именно с момента отправки из территориального центра комплектования человек официально меняет статус призывника на военнослужащего. Этому этапу всегда предшествует прохождение военно-врачебной комиссии, которая определяет человека полностью пригодным или пригодным для службы в частях обеспечения.

"Боевая повестка, или повестка на отправку, может быть вручена территориальным центром комплектования только после того, как лицо прошло военно-врачебную комиссию и была установлена степень годности такого лица к военной службе", — отмечает эксперт.

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Еще больше года назад правила вручения таких документов существенно изменились. Если раньше боевую повестку передавали исключительно лично в руки под подпись в помещении ТЦК, то теперь центры комплектования имеют полное право посылать ее через "Укрпочту".

С момента поступления письма у гражданина есть ровно три дня, чтобы его забрать. Возвращение документа в учреждение запускает юридический механизм привлечения к уголовной ответственности по статье 336 Уголовного кодекса Украины за уклонение от призыва во время мобилизации.

Что делать в случае болезни

Законодательство предусматривает вполне легальные основания для неявки за боевой повесткой, наиболее распространенной из которых является внезапное ухудшение здоровья. Если военнообязанный заболел перед датой отправки, он обязан сообщить руководителю соответствующего ТЦК и СП в трехдневный срок.

Заявление о невозможности прибыли пишется в произвольной форме. Но избежать визита в военкомат навсегда не удастся, потому что после полного выздоровления закон отводит ровно семь дней на то, чтобы гражданин самостоятельно явился в учреждение по полученной повестке.

Бронирование отменяет уголовную ответственность

На практике бывают случаи, когда призывникам удается избежать отправки в ВСУ даже после возбуждения уголовного производства. Евгений Филипец привел пример, что согласно правительственному постановлению № 560 , временной промежуток между прохождением медицинской комиссии и непосредственной явкой для отправки в войска может достигать двух месяцев. Это время критически важно для тех, кто находится в процессе оформления документов.

"Если в период времени между прохождением ВЛК и моментом, когда необходимо появиться по боевой повестке, вы получили бронирование или отсрочку, такая повестка абсолютно теряет свою актуальность, а ваша бронь или отсрочка сохраняется", — подчеркивает кандидат юридических наук.

Отдельно Евгений Филипец также советует призывникам тщательно проверять все личные данные непосредственно при получении боевой повестки. Любые ошибки в написании фамилии, имени, отчества или даты рождения будут играть ключевую роль в случае потенциального возбуждения уголовного дела.

Новини.LIVE информировали, что во время действия военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанным продолжают вручать повестки. Следовательно, немотивированный отказ от их получения влечет административное взыскание от военкомата на сумму от 17 000 до 25 500 гривен.

Участились случаи, когда украинцы неожиданно проявляют себя на учете в ТЦК чужих областей, не имея никакого отношения к соответствующим регионам. Как правильно действовать в таком случае и считается ли это нарушением.

Представители ТЦК законно могут приходить с повестками по месту жительства граждан, однако требовать открыть двери они не вправе, ведь есть конституционная норма о неприкосновенности жилья. Она запрещает какое-либо проникновение внутрь без судебного определения или добровольного согласия собственника.