Бойовий єдиний комплект — із яких шістьох категорій забезпечення складається

Військовослужбовців ЗСУ і Державної спеціальної служби транспорту забезпечують сучасним обмундируванням і екіпіруванням. Головною метою є надання захисникам України всього необхідного для ефективного виконання завдань у складних кліматичних і бойових умовах.

Про це в понеділок, 24 листопада, повідомили в Міністерстві оборони України.

Бойовий єдиний комплект

До складу бойового єдиного комплекту входять шість ключових категорій забезпечення: головні убори, обмундирування, білизна, взуття, спорядження та засоби індивідуального захисту. Усе це необхідно для повноцінного тактичного захисту та комфорту бійців.

Головні убори гарантують захист від спекотного сонця влітку та сильного морозу взимку. До комплекту входять: кепі (тип К), шапка зимова, кашкет польовий (кепі бойове), панама літня польова, шапка-підшоломник.

Обмундирування — багатошарова система одягу, що забезпечує гнучку адаптацію військовослужбовця до змінних погодних умов. Йдеться про вітровологозахисний демісезонний костюм, вітровологозахисну зимову куртку, літній польовий костюм, штани літнього костюма, костюм-утеплювач, сорочку-поло, бойову сорочку, вітровологозахисні зимові штани, демісезонні рукавички, зимові рукавички, зимовий шарф-трубу, літній шарф-трубу, демісезонну куртку.

Білизна призначається для ефективної терморегуляції та гігієни в польових умовах. До категорії входять: фуфайка з короткими рукавами, чоловічі труси, жіночі труси, жіночий топ, натільна демісезонна білизна, білизна для холодної погоди, літні трекінгові шкарпетки, зимові трекінгові шкарпетки.

Взуття надають для різних умов експлуатації. Є напівчеревики, літні черевики, зимові черевики, гумові чоботи, утеплені бахіли та казармені капці.

Спорядження — елементи екіпірування, які підвищують автономність та ефективність військовослужбовця в польових умовах. До комплекту входять спальний польовий килим, спальний мішок, фляга, польове сидіння, казанок, тактичні рукавички, чохол для фляги, сумка-підсумок для предметів особистої гігієни, беруші, транспортна індивідуальна сумка, чохол для шолома, чохол для бронежилета та брючний ремінь.

Засоби індивідуального захисту — обов'язкові елементи для захисту життя та здоров'я військовослужбовців. Йдеться про захисні балістичні окуляри, бойовий балістичний шолом, модульний або полегшений бронежилет.

