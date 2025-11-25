Видео
Україна
Видео

Боевой единый комплект военных — из чего состоит

Дата публикации 25 ноября 2025 01:30
обновлено: 01:28
Боевой единый комплект — из каких шести категорий обеспечения состоит
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: army.mil

Военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта обеспечивают современным обмундированием и экипировкой. Главной целью является предоставление защитникам Украины всего необходимого для эффективного выполнения задач в сложных климатических и боевых условиях.

Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Боевой единый комплект

В состав боевого единого комплекта входят шесть ключевых категорий обеспечения: головные уборы, обмундирование, белье, обувь, снаряжение и средства индивидуальной защиты. Все это необходимо для полноценной тактической защиты и комфорта бойцов.

Головные уборы гарантируют защиту от жаркого солнца летом и сильного мороза зимой. В комплект входят: кепи (тип К), шапка зимняя, фуражка полевая (кепи боевое), панама летняя полевая, шапка-подшлемник.

Обмундирование — многослойная система одежды, которая обеспечивает гибкую адаптацию военнослужащего к изменяющимся погодным условиям. Речь идет о ветровлагозащитном демисезонном костюме, ветровлагозащитной зимней куртке, летнем полевом костюме, брюках летнего костюма, костюме-утеплителе, рубашке-поло, боевой рубашке, ветровлагозащитных зимних брюках, демисезонных перчатках, зимних перчатках, зимнем шарфе-трубе, летнем шарфе-трубе, демисезонной куртке.

Белье предназначается для эффективной терморегуляции и гигиены в полевых условиях. В категорию входят: фуфайка с короткими рукавами, мужские трусы, женские трусы, женский топ, нательное демисезонное белье, белье для холодной погоды, летние треккинговые носки, зимние треккинговые носки.

Обувь предоставляют для различных условий эксплуатации. Есть полуботинки, летние ботинки, зимние ботинки, резиновые сапоги, утепленные бахилы и казарменные тапочки.

Снаряжение — элементы экипировки, которые повышают автономность и эффективность военнослужащего в полевых условиях. В комплект входят спальный полевой ковер, спальный мешок, фляга, полевое сиденье, котелок, тактические перчатки, чехол для фляги, сумка-подсумок для предметов личной гигиены, беруши, транспортная индивидуальная сумка, чехол для шлема, чехол для бронежилета и брючный ремень.

Средства индивидуальной защиты — обязательные элементы для защиты жизни и здоровья военнослужащих. Речь идет о защитных баллистических очках, боевом баллистическом шлеме, модульном или облегченном бронежилете.

Напомним, осуществлять оповещение населения могут только действующие военнослужащие. Во время выполнения служебных обязанностей они должны быть в военной форме.

Также мы сообщали, что Минобороны впервые закупило модульные бронежилеты в расширенной комплектации 1–11. В такой защитной одежде есть дополнительные модульные элементы для защиты бойцов.

