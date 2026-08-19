Боротьба з ухилянтами: в Україні посилять контроль за студентами

Студент. Фото ілюстративне: pixabay.com

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні буде посилено контроль за студентами, яким понад 25 років. Цей крок потрібен для того, щоб виявляти осіб, які вступають та навчаються заради отримання відстрочки від мобілізації.

Про це сказав міністр освіти та науки України Андрій Бутенко, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

Що відомо про посилення контролю за студентами 25+

За словами міністра, наразі в Україні немає сплеску абітурієнтів віком від 25 років. Він зазначив, що такі випадки є, але усі здали НМТ та вступають відповідно до законодавства.

Бутенко наголосив, що для держави важливо, щоб навчання в університетах не ставало для українців способом уникнути мобілізації. Він каже, що у цьому питанні дійсно є проблеми.

"Мета перебування особистості в університеті — навчатися. Тому ми посилюватимемо контроль, щоб це було реальне навчання, а не фіктивне", — сказав міністр.

Як повідомляли Новини.LIVE, вже з 1-го вересня студентам будуть надавати відстрочку від мобілізації лише на семестр, тобто тривалістю не більше шести місяців. Якщо є навчання переривається чи форма зміниться на заочну, тоді право на відстрочку зникає.

Також ми писали, що юрист Юрій Айвазян попередив, у яких випадках студентам можуть відмовити в оформленні відстрочки.