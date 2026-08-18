Які правила оформлення відстрочки діятимуть для студентів восени 2026 року

Студенти. Фото ілюстративне: nung.edu.ua

З початком нового навчального року студенти, аспіранти та інші здобувачі освіти мають звернути особливу увагу на оновлення процедур, що стосуються відстрочки від мобілізації. Щоб уникнути зайвих проблем, важливо переконатися, що всі дані про навчання коректно відображаються в базі ЄДЕБО, адже тепер саме інформація з цього реєстру є головним підтвердженням статусу.

​Про це з посиланням на урядову постанову №978 від 29 липня 2026 року, передає Новини.LIVE.

​Як працюватиме відстрочка у новому навчальному році

​Головна зміна полягає в термінах дії відстрочки. Тепер її надають лише на семестр тривалістю не більш ніж шість місяців.

​На що варто звернути увагу:

​Статус в ЄДЕБО. Це головний документ. Слід перевірити, чи внесли туди актуальну інформацію про навчання.

Це головний документ. Слід перевірити, чи внесли туди актуальну інформацію про навчання. ​Форма навчання. Відстрочка діє лише для тих, хто навчається за денною або дуальною формою.

Відстрочка діє лише для тих, хто навчається за денною або дуальною формою. ​ Послідовність. Важливо здобувати рівень освіти, що є вищим за попередній.

Важливо здобувати рівень освіти, що є вищим за попередній. ​Автоматична перевірка. Держава тепер автоматично звіряє дані через реєстри. Якщо система виявляє, що підстави для відстрочки зникли, її можуть скасувати протягом семи днів.

​Якщо навчання переривається або ж його форма змінюється на заочну, право на відстрочку зникає. У разі зміни підстави для відстрочки треба подати заяву до ТЦК — поки комісія ухвалюватиме рішення, попередня відстрочка діятиме. ​Також, поки відстрочка чинна, людину не направляють на ВЛК. Винятки становлять лише випадки, коли студент сам виявив бажання пройти обстеження або підписала контракт із ЗСУ.

Перед початком занять слід перевірити військово-обліковий документ та наявність у ньому позначки про чинну відстрочку.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на статтю 23 Закону України №3543 повідомляв, що в серпні поточного року правила мобілізації студентів залишаються незмінними. Право на відстрочку мають лише ті, хто навчається вперше на денній або дуальній формі. Заочники та здобувачі другої освіти підлягають призову на загальних підставах.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що випускників коледжів можуть мобілізувати. У період, коли студент закінчив навчання в коледжі і вступає до університету, відстрочка не діє. Такого абітурієнта можуть призвати до війська.