Боровський пояснив, з чим пов'язано більшість випадків СЗЧ

Боровський пояснив, з чим пов'язано більшість випадків СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 01:30
Більшість випадків СЗЧ сталося через неможливість змінити підрозділ
Військовий у громадському транспорті. Ілюстративне фото: Новини Донбасу

В Україні значна частина випадків СЗЧ була пов'язана не з небажанням воювати, а з прагненням перевестися до іншого підрозділу. Причина в тому, що механізм переведено фактично не працює.

Про це у в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 4 вересня, заявив військовий юрист Тарас Боровський.

Читайте також:

З чим пов'язано більшість випадків СЗЧ

"Значна кількість СЗЧ була саме не тому, що люди лякаються, тікають від війни і так далі, а тому, що вони хочуть перевестись в інший підрозділ. І цієї можливості не мають, цього механізму немає", — сказав юрист

Він пояснив, що розгляд рапортів військових відбувається повільно, складно, а також часто с порушенням прав військових.

Боровський наголосив, що саме тому багато хто використовував СЗЧ як спосіб вийти з одного підрозділу й потрапити до іншого, де командування більш адекватне.

"Тому механізм СЗЧ, який мав можливість цієї акції повернення, він передбачав, що ти з цього підрозділу фактично пішов, потім здався в ДБР, тебе ще раз розкрутили на барабані фортуни і можливо ти попадаєш в інший підрозділ, який хоча б на йоту має розумнішого командира. І саме тому велика кількість СЗЧ була, тобто 150 тисяч СЗЧ, я думаю, що там 130 тисяч це просто люди хотіли перевестись", — резюмував військовий юрист.

Нагадаємо, нещодавно начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий повідомив, що в ЗСУ помітили тенденцію повернення військових, які раніше самовільно залишали частини.

Також ми писали, що 4 вересня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність за СЗЧ.

армія мобілізація війна в Україні СЗЧ фронт ситуація на фронті
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
