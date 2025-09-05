Видео
Мобилизация

Видео

Боровский объяснил, с чем связано большинство случаев СОЧ

Боровский объяснил, с чем связано большинство случаев СОЧ

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 01:30
Большинство случаев СОЧ произошло из-за невозможности сменить подразделение
Военный в общественном транспорте. Иллюстративное фото: Новости Донбасса

В Украине значительная часть случаев СОВ была связана не с нежеланием воевать, а со стремлением перевестись в другое подразделение. Причина в том, что механизм переведены фактически не работает.

Об этом в в эфире Вечір.LIVE в четверг, 4 сентября, заявил военный юрист Тарас Боровский.

С чем связано большинство случаев СОЧ

"Значительное количество СЗЧ было именно не потому, что люди пугаются, убегают от войны и так далее, а потому, что они хотят перевестись в другое подразделение. И этой возможности не имеют, этого механизма нет", — сказал юрист

Он пояснил, что рассмотрение рапортов военных происходит медленно, сложно, а также часто с нарушением прав военных.

Боровский отметил, что именно поэтому многие использовали СВЧ как способ выйти из одного подразделения и попасть в другое, где командование более адекватное.

"Поэтому механизм СЗЧ, который имел возможность этой акции возврата, он предусматривал, что ты из этого подразделения фактически ушел, потом сдался в ГБР, тебя еще раз раскрутили на барабане фортуны и возможно ты попадаешь в другое подразделение, которое хотя бы на йоту имеет более умного командира. И именно поэтому большое количество СЗЧ было, то есть 150 тысяч СЗЧ, я думаю, что там 130 тысяч это просто люди хотели перевестись", — резюмировал военный юрист.

Напомним, недавно начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады Денис Швыдкий сообщил, что в ВСУ заметили тенденцию возвращения военных, которые ранее самовольно покидали части.

Также мы писали, что 4 сентября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за СВЧ.

армия мобилизация война в Украине СОЧ фронт ситуация на фронте
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
