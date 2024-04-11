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Брак молодого покоління в Україні може зірвати мобілізацію, — The New York Times

11 квітня 2024 23:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Брак молодого покоління в Україні може зірвати мобілізацію, — The New York Times
Молоді рекрути НГУ на шикуванні. Фото ілюстративне: president.gov.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Юнаки, яким зараз від 18 до 30 років — наразі найменш чисельне покоління за всю історію незалежності України. Внаслідок цього загальна мобілізація в країні може бути під загрозою зриву.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

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Журналісти видання зазначають, що демографічна криза в Україні стартувала на початку 1990-го року, тоді як наступного року під час здобуття незалежності, в середньому на одну матір припадало 1,9 дитини. Однак протягом наступних 10 років народжуваність зменшилась до 1,1 дитини. 

Брак молодого покоління в Україні може зірвати мобілізацію, — TNYT
Демографічна статистика. Джерело: TNYT

Зниження призовного віку для чоловіків з 27 до 25 років, як зазначають американські журналісти, може ще сильніше зменшити покоління, бо на третій рік повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні скоротилася майже вдвічі.

Серед основних причин — понад 800 тисяч українок віком від 18 до 34 років виїхали до країн ЄС. Проте, як зазначають TNYT, демографічна проблема України під час війни набагато серйозніша, ніж у Росії.

При цьому зауважується, що призовний вік з 25 років, що не так давно ухвалив Володимир Зеленський, залишається високим в порівнянні з іншими  країнами ЄС та США, де чоловіки можуть бути призвані до армії з 18 років. 

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики України заявило, що рівень народжуваності в Україні критично впав через війну, яка спричинила масштабне внутрішнє переміщення населення та масову вимушену еміграцію за кордон. 

Водночас політолог Ігор Чаленко та політтехнолог Руслан Рохов заявили, що зовсім скоро в Україні будуть вважати ТЦК СП синонімом до слова "токсичність", через руйнацію воєнкомами мотивації йти служити та моральний дух бійців, які вже на фронті. 

ЗСУ
Україна
народжуваність
мобілізація
молодь

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