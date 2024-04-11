Нехватка молодого поколения в Украине может сорвать мобилизацию, — The New York Times

Молодые рекруты НГУ на построении. Фото иллюстративное: president.gov.ua

Юноши, которым сейчас от 18 до 30 лет, — наименьшее по численности поколение за всю историю независимости Украины. В результате всеобщая мобилизация в стране может быть под угрозой срыва.

Об этом говорится в материале The New York Times.

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Журналисты издания отмечают, что демографический кризис в Украине стартовал в начале 1990 года, тогда как в следующем году во время обретения независимости, в среднем на одну мать приходилось 1,9 ребенка. Однако в течение следующих 10 лет рождаемость снизилась до 1,1 ребенка.

Демографическая статистика. Источник: TNYT

Снижение призывного возраста для мужчин с 27 до 25 лет, как отмечают американские журналисты, может еще сильнее снизить поколение, потому что на третий год полномасштабного вторжения рождаемость в Украине сократилась почти вдвое.

Среди основных причин — более 800 тысяч украинок от 18 до 34 лет выехали в страны ЕС. Однако, как отмечают TNYT, демографическая проблема Украины во время войны намного серьезнее, чем в России.

При этом отмечается, что недавно принятый Владимиром Зеленским призывной возраст с 25 лет остается высоким по сравнению с другими странами ЕС и США, где мужчины могут быть призваны в армию с 18 лет.

Напомним, ранее Минсоцполитики Украины заявило, что уровень рождаемости в Украине критически упал из-за войны, повлекшей за собой масштабное внутреннее перемещение населения и массовую вынужденную эмиграцию за границу.

В то же время, политолог Игорь Чаленко и политтехнолог Руслан Рохов заявили, что совсем скоро в Украине будут считать ТЦК СП синонимом к слову "токсичность", из-за разрушения военкомами мотивации идти служить и моральный дух бойцов, которые уже на фронте.