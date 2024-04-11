Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Нехватка молодого поколения в Украине может сорвать мобилизацию, — The New York Times arrow

Нехватка молодого поколения в Украине может сорвать мобилизацию, — The New York Times

11 апреля 2024 23:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Нехватка молодого поколения в Украине может сорвать мобилизацию, — The New York Times
Молодые рекруты НГУ на построении. Фото иллюстративное: president.gov.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Юноши, которым сейчас от 18 до 30 лет, — наименьшее по численности поколение за всю историю независимости Украины. В результате всеобщая мобилизация в стране может быть под угрозой срыва.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Читайте также:

Нехватка молодежи сорвет мобилизацию

Журналисты издания отмечают, что демографический кризис в Украине стартовал в начале 1990 года, тогда как в следующем году во время обретения независимости, в среднем на одну мать приходилось 1,9 ребенка. Однако в течение следующих 10 лет рождаемость снизилась до 1,1 ребенка.

Нехватка молодого поколения в Украине может сорвать мобилизацию, — TNYT
Демографическая статистика. Источник: TNYT

Снижение призывного возраста для мужчин с 27 до 25 лет, как отмечают американские журналисты, может еще сильнее снизить поколение, потому что на третий год полномасштабного вторжения рождаемость в Украине сократилась почти вдвое.

Среди основных причин — более 800 тысяч украинок от 18 до 34 лет выехали в страны ЕС. Однако, как отмечают TNYT, демографическая проблема Украины во время войны намного серьезнее, чем в России.

При этом отмечается, что недавно принятый Владимиром Зеленским призывной возраст с 25 лет остается высоким по сравнению с другими странами ЕС и США, где мужчины могут быть призваны в армию с 18 лет.

Напомним, ранее Минсоцполитики Украины заявило, что уровень рождаемости в Украине критически упал из-за войны, повлекшей за собой масштабное внутреннее перемещение населения и массовую вынужденную эмиграцию за границу.

В то же время, политолог Игорь Чаленко и политтехнолог Руслан Рохов заявили, что совсем скоро в Украине будут считать ТЦК СП синонимом к слову "токсичность", из-за разрушения военкомами мотивации идти служить и моральный дух бойцов, которые уже на фронте.

ВСУ
Украина
рождаемость
мобилизация
молодежь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб