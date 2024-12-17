Бронювання у Резерв+ не відображається - що треба робити

Броню не підтягнуло в "Резерв+" — що робити
У більшості ситуацій, коли бронювання військовозобов’язаного громадянина не відображається у "Резерв+", проблема саме у мобільному застосунку. У такому випадку громадянин має подати запит до ТЦК, аби там виправили цю неточність.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Бронювання в "Резерв+"
Військовозобов’язані громадяни, яких на підприємствах бронюють від мобілізації, мають отримати у військово-облікових документах позначку про бронювання.
Зокрема, ця інформація має відображатися у електронній версії ВОД — мобільному застосунку "Резерв+".
Але у деяких громадян інформація про бронювання не відображається у е-ВОД. Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.
Що робити, якщо бронювання не відображається
Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що, оскільки це проблема саме "Резерв+", то потрібно просто уточнити ці дані.
"Для того подається запит до ТЦК, який ставив позначку про облік, про внесення таких виправлень у "Резерв+", — пояснив юрист.
Айвазян розповів, що така практика є розповсюдженою: "Я неодноразово робив це для своїх клієнтів і в більшості випадків успішно".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Міноборони представили сервіс відстрочки в "Резерв+".
Також ми повідомляли про те, чи достатньо електронного військового квитка для того, аби продовжити бронювання.
Читайте Новини.LIVE!