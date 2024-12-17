Бронювання у Резерв+ не відображається - що треба робити

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У більшості ситуацій, коли бронювання військовозобов’язаного громадянина не відображається у "Резерв+", проблема саме у мобільному застосунку. У такому випадку громадянин має подати запит до ТЦК, аби там виправили цю неточність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання в "Резерв+"

Військовозобов’язані громадяни, яких на підприємствах бронюють від мобілізації, мають отримати у військово-облікових документах позначку про бронювання.

Зокрема, ця інформація має відображатися у електронній версії ВОД — мобільному застосунку "Резерв+".

Але у деяких громадян інформація про бронювання не відображається у е-ВОД. Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.

Що робити, якщо бронювання не відображається

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що, оскільки це проблема саме "Резерв+", то потрібно просто уточнити ці дані.

"Для того подається запит до ТЦК, який ставив позначку про облік, про внесення таких виправлень у "Резерв+", — пояснив юрист.

Айвазян розповів, що така практика є розповсюдженою: "Я неодноразово робив це для своїх клієнтів і в більшості випадків успішно".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Міноборони представили сервіс відстрочки в "Резерв+".

Також ми повідомляли про те, чи достатньо електронного військового квитка для того, аби продовжити бронювання.