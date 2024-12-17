Бронирование в Резерв+ не отображается – что нужно делать

Бронь не подтянуло в "Резерв+" — что делать
В большинстве ситуаций, когда бронирование военнообязанного гражданина не отражается в "Резерве+", проблема именно в мобильном приложении. В таком случае гражданин должен подать запрос в ТЦК, чтобы там исправили эту неточность.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Бронирование в "Резерв+"
Военнообязанные граждане, бронирующие на предприятиях от мобилизации, должны получить в военно-учетных документах отметку о бронировании.
В частности, эта информация должна отображаться в электронной версии ВУД — мобильном приложении "Резерв+".
Но у некоторых граждан информация о бронировании не отображается в е-ВУДе. Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.
Что делать, если бронирование не отображается
Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что поскольку это проблема именно "Резерв+", то нужно просто уточнить эти данные.
"Для этого подается запрос в ТЦК, который ставил отметку об учете, о внесении таких поправок в "Резерв+", — пояснил юрист.
Айвазян рассказал, что такая практика распространена: "Я неоднократно делал это для своих клиентов и в большинстве случаев успешно".
Напомним, мы ранее писали о том, что в Минобороны представили сервис отсрочки в "Резерве+".
Также мы сообщали о том, достаточно ли электронного военного билета для продолжения бронирования.
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