Бронирование в Резерв+ не отображается – что нужно делать

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В большинстве ситуаций, когда бронирование военнообязанного гражданина не отражается в "Резерве+", проблема именно в мобильном приложении. В таком случае гражданин должен подать запрос в ТЦК, чтобы там исправили эту неточность.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование в "Резерв+"

Военнообязанные граждане, бронирующие на предприятиях от мобилизации, должны получить в военно-учетных документах отметку о бронировании.

В частности, эта информация должна отображаться в электронной версии ВУД — мобильном приложении "Резерв+".

Но у некоторых граждан информация о бронировании не отображается в е-ВУДе. Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.

Что делать, если бронирование не отображается

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что поскольку это проблема именно "Резерв+", то нужно просто уточнить эти данные.

"Для этого подается запрос в ТЦК, который ставил отметку об учете, о внесении таких поправок в "Резерв+", — пояснил юрист.

Айвазян рассказал, что такая практика распространена: "Я неоднократно делал это для своих клиентов и в большинстве случаев успешно".

Напомним, мы ранее писали о том, что в Минобороны представили сервис отсрочки в "Резерве+".

Также мы сообщали о том, достаточно ли электронного военного билета для продолжения бронирования.