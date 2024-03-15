Мобілізація в Україні — як бронюють аграріїв та які є проблеми 2024 року

Посівна компанія в Україні. Фото: google.com

Попри повномасштабну війну та загальну мобілізацію в Україні вже стартувала посівна компанія. Але все ж через призов військовозобов'язаних на військову службу галузь відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Чи буде можливість бронювати фахівців з агросфери 2024 року, пише видання "Фокус".

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Так, перш за все слід зазначити, що наразі питання щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час вирішує Постанова Кабінету міністрів України №76.

Відповідно до неї певні аграрні підприємства теж можуть підпадати під категорії, яким дозволено бронювання працівників. Вони мають право забронювати до 50% своїх співробітників. Проте, фахівці зазначають, цього замало, адже навіть до повномасштабної війни у сфері відчувався дефіцит кадрів.

Посівна компанія в Україні. Фото: expres.ua

За оцінками Державного управління праці, фактор "нестачі робочої сили" в агрогалузі почав зростати 2023 року і побив рекорд за останнє десятиріччя. Відтік кадрів відбувся як до ЗСУ, за кордон, так і в більш спокійні області.

Генеральний директор УКАБ Олег Хоменко каже, такі категорії як машиністи, водії фахівці лінійного складу були критичні завжди. А з початком війни та мобілізації дефіцит загострився ще більше.

"Є питання, що компанії с/г виробників користуються можливістю бронювання, що дає можливість бронювати до 50% військовозобов'язаних, але насправді цього, на жаль, дуже мало бронюють, і виробникам доводиться шукати інші шляхи залучення людей, залучати молодь, проводити перепідготовку фахівців, ротацію по техніці. Людям доводиться працювати у режимі нон-стоп", — розповідає він.

Нестачу кваліфікованих робітників підтвердив і голова Всеукраїнської Аграрної Ради, президент Асоціації виробників молока Андрій Дикун.

За його словами, наразі агросектор чекає ухвалення нового законопроєкту щодо мобілізації та сподівається, що він покращить ситуацію з бронюванням.

"Зараз чекаємо на рішення щодо мобілізації, щоб мати розуміння, кого ж нам вдасться забронювати, тому що ти сьогодні розраховуєш на людину і два роки ти міг її бронювати, а завтра не буде броні — її заберуть, і то буде дуже велика проблема. Тож нам би хотілося, щоб трошки пришвидшилися ці процеси", — зазначив Андрій Дикун.

Раніше ми повідомляли, скільки мобілізують військовозобов'язаних, щоб замінити виснажених бійців.

Нагадаємо, ми писали, у ТЦК розповіли, де служитимуть обмежено придатні українці.

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