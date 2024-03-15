Мобилизация в Украине — как бронируют аграриев и какие проблемы в 2024 году

Посевная компания в Украине. Фото: google.com

Несмотря на полномасштабную войну и всеобщую мобилизацию в Украине уже стартовала посевная компания. Но все же из-за призыва военнообязанных на военную службу отрасль испытывает острый дефицит квалифицированных кадров.

Будет ли возможность бронировать специалистов из агросферы в 2024 году, пишет издание "Фокус".

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Так, прежде всего, следует отметить, что сейчас вопрос о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время решает Постановление Кабинета министров Украины №76.

В соответствии с ней некоторые аграрные предприятия тоже могут подпадать под категории, которым разрешено бронирование работников. Они вправе забронировать до 50% своих сотрудников. Однако специалисты отмечают, что этого мало, ведь даже до полномасштабной войны в сфере ощущался дефицит кадров.

Посевная компания в Украине. Фото: expres.ua

По оценкам Государственного управления труда, фактор "нехватки рабочей силы" в агроотрасли начал расти в 2023 году и побил рекорд за последнее десятилетие. Отток кадров произошел как в ВСУ, за границу, так и в более спокойные области.

Генеральный директор УКАБ Олег Хоменко говорит, что такие категории как машинисты, водители специалисты линейного состава были критические всегда. А с началом войны и мобилизации дефицит обострился еще больше.

Есть вопросы, что компании с/х производителей пользуются возможностью бронирования, что дает возможность бронировать до 50% военнообязанных, но на самом деле этого, к сожалению, очень мало бронируют, и производителям приходится искать другие пути привлечения людей, привлекать молодежь, проводить переподготовку специалистов, ротацию по технике. Людям приходится работать в режиме нон-стоп", — рассказывает он.

Нехватку квалифицированных рабочих подтвердил и председатель Всеукраинского Аграрного Совета, президент Ассоциации производителей молока Андрей Дикун.

По его словам, агросектор ожидает принятия нового законопроекта по мобилизации и надеется, что он улучшит ситуацию с бронированием.

"Сейчас ждем решения по мобилизации, чтобы иметь понимание, кого нам удастся забронировать, потому что ты сегодня рассчитываешь на человека и два года ты мог его бронировать, а завтра не будет брони — его заберут, и это будет очень большая проблема. Нам бы хотелось, чтобы немного ускорились эти процессы", — отметил Андрей Дикун.

Ранее мы сообщали, сколько мобилизуют военнообязанных, чтобы заменить истощенных бойцов.

Напомним, мы писали, в ТЦК рассказали, где будут служить ограниченно пригодные украинцы.

Мы также информировали, какие условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации.