Бронювання від мобілізації без військового квитка - як оформити

Військово-обліковий документ громадянина України. Фото: shutterstock

Громадянин, який не має паперового військово-облікового документу, може бути заброньований від мобілізації. Але існує і варіант, коли доведеться іти до ТЦК і отримати мобілізаційне розпорядження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Працівники критично важливих для вітчизняної економіки підприємств мають право отримати бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він отримати бронювання, якщо не має паперового військово-облікового документу.

"Оформіть е-ВОД через "Резерв+" чи "Дію" та подивіться, яка там є інформація", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Забронюють чи мобілізують

Дерій розповів, що робити у різних ситуаціях.

"Якщо Ви перебуваєте на військовому обліку та не маєте статусу про порушення, то Вас забронюють", — підкреслив юрист.

Існує й інший варіант розвитку подій.

"Якщо ні, то без особистого візиту до ТЦК не обійтися, але в такому випадку Ви підлягаєте мобілізації", — визнав Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що деяким працівникам загрожує втрата броні після 28 травня.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба чекати повістки від ТЦК заброньованому громадянину, якщо він є обмежено придатним.