Бронирование от мобилизации без военного билета - как оформить

Военно-учетный документ гражданина Украины. Фото: shutterstock

Гражданин, который не имеет бумажного военно-учетного документа, может быть забронирован от мобилизации. Но существует и вариант, когда придется идти в ТЦК и получить мобилизационное распоряжение.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бронирование без ВУД

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Работники критически важных для отечественной экономики предприятий имеют право получить бронирование от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить бронирование, если не имеет бумажного военно-учетного документа.

"Оформите е-ВУД через "Резерв+" или "Дію" и посмотрите, какая там есть информация", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Забронируют или мобилизуют

Дерий рассказал, что делать в разных ситуациях.

"Если Вы находитесь на воинском учете и не имеете статуса о нарушении, то Вас забронируют", — подчеркнул юрист.

Существует и другой вариант развития событий.

"Если нет, то без личного визита в ТЦК не обойтись, но в таком случае Вы подлежите мобилизации", — признал Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее сообщали о том, что некоторым работникам грозит потеря брони после 28 мая.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли ждать повестки от ТЦК забронированному гражданину, если он является ограниченно годным.