Бронирование от мобилизации без военного билета - как оформить

Бронирование без военного билета — возможно ли это
Гражданин, который не имеет бумажного военно-учетного документа, может быть забронирован от мобилизации. Но существует и вариант, когда придется идти в ТЦК и получить мобилизационное распоряжение.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Бронирование без ВУД
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.
Работники критически важных для отечественной экономики предприятий имеют право получить бронирование от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он получить бронирование, если не имеет бумажного военно-учетного документа.
"Оформите е-ВУД через "Резерв+" или "Дію" и посмотрите, какая там есть информация", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.
Забронируют или мобилизуют
Дерий рассказал, что делать в разных ситуациях.
"Если Вы находитесь на воинском учете и не имеете статуса о нарушении, то Вас забронируют", — подчеркнул юрист.
Существует и другой вариант развития событий.
"Если нет, то без личного визита в ТЦК не обойтись, но в таком случае Вы подлежите мобилизации", — признал Владислав Дерий.
Напомним, мы ранее сообщали о том, что некоторым работникам грозит потеря брони после 28 мая.
Добавим, мы сообщали о том, надо ли ждать повестки от ТЦК забронированному гражданину, если он является ограниченно годным.
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