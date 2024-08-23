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Бронювання держслужбовців — кого все-таки можуть мобілізувати

23 серпня 2024 23:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації - броня для держслужбовців - яку категорію держслужбовців можуть мобілізувати
Державні службовці. Фото: "Урядовий кур’єр"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування мають право на броню від мобілізації. Але 100% бронювання стосується не всіх категорій державних службовців.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Разом з тим частина військовозобов’язаних громадян має право на бронювання від мобілізації.

Як бронюють держслужбовців

Це, зокрема, стосується працівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

Втім, бронювання розповсюджується не на всіх цих працівників.

Так, повністю бронюють лише громадян, які обіймають посади у державній службі категорії "А", голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів.

А от працівників, які проходять державну службу категорій "Б", "В", в органах місцевого самоврядування — можна забронювати лише 50% від загальної кількості співробітників. Усі інші підлягають мобілізації.

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