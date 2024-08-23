Бронирование от мобилизации – броня для госслужащих – какую категорию госслужащих могут мобилизовать

Государственные служащие. Фото: "Урядовий кур’єр"

Работники органов государственной власти и органов местного самоуправления имеют право на броню от мобилизации. Но 100% бронирование касается не всех категорий государственных служащих.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Бронирование от мобилизации

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Вместе с тем часть военнообязанных граждан имеет право на бронирование от мобилизации.

Как бронируют госслужащих

Это касается сотрудников органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления.

Впрочем, бронирование распространяется не на всех сотрудников.

Так, полностью бронируют только граждан, занимающих должности в государственной службе категории "А", председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов.

А вот сотрудников, проходящих государственную службу категорий "Б", "В", в органах местного самоуправления можно забронировать только 50% от общего количества сотрудников. Все остальные подлежат мобилизации.