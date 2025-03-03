Бронювання аграріїв — умова для оформлення броні від мобілізації для фермерів

Український фермер працює під час війни. Фото: Depositphotos

Керівник фермерського підприємства може оформити бронювання від мобілізації, але для цього потрібно отримати статус критично важливого для цього підприємства. Головною ж умовою отримання цього статусу є площа оброблювальних земель.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання керівника аграрного підприємства, зокрема фермерського господарства, можливе, але для цього важливо дотриматися важливої умови.

По-перше, звісно ж, необхідний статус критично важливого підприємства.

"Щоб голова фермерського господарства зміг себе забронювати, спочатку потрібно пройти процедуру визнання цього господарства критично важливим підприємством для функціонування економіки", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Головна умова для визнання фермерського господарства критично важливим

Але, підкреслив юрист, для отримання такого статусу необхідне дотримання ключової умови, яка поставлена перед аграрним підприємством.

"Якщо підприємство здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі менше 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності, то визнати його критично важливим буде складно", — зазначив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як аграрії можуть отримати відстрочку від мобілізації в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, як змінилися умови бронювання від мобілізації працівників аграрної сфери.