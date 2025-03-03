Бронирование аграриев — условие для оформления брони от мобилизации для фермеров

Украинский фермер работает во время войны. Фото: Depositphotos

Руководитель фермерского предприятия может оформить бронирование от мобилизации, но для этого нужно получить статус критически важного для этого предприятия. Главным же условием получения этого статуса является площадь обрабатываемых земель.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бронирование без статуса невозможно

Бронирование руководителя аграрного предприятия, в частности фермерского хозяйства, возможно, но для этого важно соблюсти важное условие.

Во-первых, конечно же, необходим статус критически важного предприятия.

"Чтобы глава фермерского хозяйства смог себя забронировать, сначала нужно пройти процедуру признания этого хозяйства критически важным предприятием для функционирования экономики", — пояснил юрист Владислав Дерий.

Главное условие для признания фермерского хозяйства критически важным

Но, подчеркнул юрист, для получения такого статуса необходимо соблюдения ключевого условия, которое поставлено перед аграрным предприятием.

"Если предприятие осуществляет обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади менее 500 гектаров для осуществления сельскохозяйственной деятельности, то признать его критически важным будет сложно", — отметил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как аграрии могут получить отсрочку от мобилизации в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, как изменились условия бронирования от мобилизации работников аграрной сферы.