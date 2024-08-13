Відстрочка від призову - чи впливає вона на можливість бронювання

Оформлення відстрочки. Фото: Вінницький ТЦК

Українські громадяни мають право як на відстрочку від мобілізації під час війни, так і на бронювання від призову на своїх робочих місцях. Але одночасно оформити як відстрочку з якихось причин, так і броню на критично важливому для української економіки підприємстві — неможливо.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Попри оголошену в Україні загальну мобілізацію, частина українських військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від призову з різних причин — сімейних обставин, для навчання, за станом здоров’я тощо.

Крім того, працівники підприємств, визнаних критично важливим для функціонування української економіки в особливий період, можуть бути заброньовані від мобілізації.

Відстрочка і бронювання одночасно — чи можливо це

Ці дві підстави для уникнення військової служби можуть конфліктувати між собою. Відповідаючи на питання громадянина, який, маючи відстрочку, термін дії якої ще не завершився, хоче оформити бронювання на роботі, адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Боюсь, що можуть виникнути проблеми, оскільки військовозобов'язаний має право водночас мати лише одну відстрочку".

Інший юрист, Микита Богданов, підтвердив: "Поки у вас є відстрочка ви не підлягаєте бронюванню".