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Бронирование человека с отсрочкой — возможно ли это

13 августа 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от призыва – влияет ли она на возможность бронирования
Оформление отсрочки. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские граждане имеют право на отсрочку от мобилизации во время войны, так и на бронирование от призыва на своих рабочих местах. Но одновременно оформить как отсрочку по каким-то причинам, так и броню на критически важном для украинской экономики предприятии — невозможно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Несмотря на объявленную в Украине общую мобилизацию, часть украинских военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от призыва по разным причинам — семейным обстоятельствам, для обучения, по состоянию здоровья и т.д.

Кроме того, работники предприятий, признанных критически важными для функционирования украинской экономики в особый период, могут быть забронированы от мобилизации.

Отсрочка и бронирование одновременно — возможно ли это

Эти два основания во избежание военной службы могут конфликтовать между собой. Отвечая на вопрос гражданина, который, имея отсрочку, срок действия которой еще не истек, хочет оформить бронирование на работе, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Боюсь, что могут возникнуть проблемы, поскольку военнообязанный имеет право одновременно иметь только одну отсрочку".

Другой юрист, Никита Богданов, подтвердил: "Пока у вас есть отсрочка вы не подлежите бронированию".

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