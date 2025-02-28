Бронювання від мобілізації на роботі - чи є обмеження по кількості

Працівник на підприємстві. Фото: "Перший житомирський"

Критично важливі для української економіки підприємства мають право бронювати частину своїх військовозобов’язаних співробітників від мобілізації. Та є виняток, коли обмеження за кількістю та відсотками бронювання не діють.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Бронювання на підприємствах — відсотки і обмеження

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може підприємство забронювати свого співробітника, якщо він є єдиним військовозобов’язаним серед усіх працівників цього підприємства.

Юрист Владислав Дерій нагадав, що, згідно із нормами чинного законодавства, для стратегічно важливих для української економіки підприємств встановлюються певні квоти на кількість та відсотки тих військовозобов’язаних, які можуть бути заброньовані.

Але, додав правник, у деяких ситуаціях ці норми не використовуються.

Винятки, коли обмеження на броню не діє

Особливим випадком є саме ситуація, коли військовозобов’язаний співробітник на підприємстві є один.

"Згідно пункту 13 постанови КМУ 560, коли на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі працює один військовозобов’язаний працівник, який відповідно до закону підлягає бронюванню, до таких критично важливих підприємств, критично важливих установ не застосовуються", — наголосив Дерій.

Тож, додав юрист, жодних проблем із бронюванням у такого співробітника не буде.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які люди в березні 2025 року можуть втратити бронювання.

Додамо, ми повідомляли про те, що термін бронювання працівників, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, можуть продовжити.