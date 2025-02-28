Бронирование от мобилизации на работе — есть ли ограничения по количеству

Работник на предприятии. Фото: "Перший житомирський"

Критически важные для украинской экономики предприятия имеют право бронировать часть своих военнообязанных сотрудников от мобилизации. Но есть исключение, когда ограничения по количеству и процентам бронирования не действуют.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли предприятие забронировать своего сотрудника, если он является единственным военнообязанным среди всех работников этого предприятия.

Юрист Владислав Дерий напомнил, что, согласно нормам действующего законодательства, для стратегически важных для украинской экономики предприятий устанавливаются определенные квоты на количество и проценты тех военнообязанных, которые могут быть забронированы.

Но, добавил юрист, в некоторых ситуациях эти нормы не используются.

Исключения, когда ограничение на броню не действует

Особым случаем является именно ситуация, когда военнообязанный сотрудник на предприятии один.

"Согласно пункту 13 постановления КМУ 560, когда на критически важном предприятии, в критически важном учреждении работает один военнообязанный работник, который в соответствии с законом подлежит бронированию, к таким критически важным предприятиям, критически важным учреждениям не применяются", — отметил Дерий.

Поэтому, добавил юрист, никаких проблем с бронированием у такого сотрудника не будет.

Напомним, мы ранее писали о том, какие люди в марте 2025 года могут потерять бронирование.

Добавим, мы сообщали о том, что срок бронирования работников, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, могут продлить.