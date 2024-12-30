Процес бронювання - чи можуть мобілізувати із незавершеним бронюванням

Оформлення документів про бронювання в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо процес бронювання не був завершений через зовнішні причини, скажімо, кібератаку на державні реєстри, на користь громадянина можуть свідчити довідки від роботодавця. Але, попри все, у таких осіб все ж можуть виникнути проблеми при зустрічі із групами оповіщення ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, процес бронювання якого не був завершений через масштабну кібератаку на українські державні реєстри.

Громадянин поцікавився, чи можуть у нього виникнути проблеми під час зустрічі з групою оповіщення ТЦК — та чи можуть його мобілізувати.

Що буде із недозаброньованим громадянином

"Довідки від роботодавця можуть бути аргументом для відтермінування Вашої мобілізації та надання часу для оформлення відстрочки. Цим питанням повинно обійматись Ваше підприємство, а не Ви", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Але, додав юрист, виключати можливість проблем теж не варто.

"Знаючи "традиції" наших ТЦК, не виключаю, що проблеми можуть бути. Якщо так станеться, Вам (чи то Вашому підприємству) потрібен грамотний адвокат, який захистить Ваші права й не допустить мобілізації", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні дозволили бронювання ще однієї категорії громадян.

Також ми повідомляли про те, чи відновлено бронювання працівників через "Дію".