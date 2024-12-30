Процесс бронирования могут мобилизовать с незавершенным бронированием

Оформление документов о бронировании в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Если процесс бронирования не был завершен по внешним причинам, скажем, кибератаки на государственные реестры, в пользу гражданина могут свидетельствовать справки от работодателя. Но, несмотря ни на что, у таких лиц все же могут возникнуть проблемы при встрече с группами оповещения ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, процесс бронирования которого не был завершен из-за масштабной кибератаки на украинские государственные реестры.

Гражданин поинтересовался, могут ли у него возникнуть проблемы во время встречи с группой оповещения ТЦК и могут ли его мобилизовать.

Что будет с недозабронированным гражданином

"Справки от работодателя могут быть аргументом для отсрочки Вашей мобилизации и предоставления времени для оформления отсрочки. Этим вопросом должно заниматься Ваше предприятие, а не Вы", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Но, добавил юрист, исключать возможность проблем тоже не стоит.

"Зная "традиции" наших ТЦК, не исключаю, что проблемы могут быть. Если так случится, Вам (либо Вашему предприятию) нужен грамотный адвокат, который защитит Ваши права и не допустит мобилизации", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине разрешили бронирование еще одной категории граждан.

Также мы сообщали о том, возобновлено ли бронирование работников через "Дію".