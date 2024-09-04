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Бронювання по е-ВОД — чи можна це зробити, оновивши дані після 17 липня

4 вересня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання військовозобов'язаних - дистанційне бронювання - бронювання з електронним військовим квитком
Мобільний застосунок "Резерв+", за допомогою якого можна оформити бронювання. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для бронювання працівника критичного важливого підприємства можна обійтись навіть без оновлення військово-облікових даних. Це бронювання можна оформити за допомогою електронного військово-облікового документу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Працівники підприємств, які визнані критично важливими для функціонування української економіки в умовах воєнного стану, мають право на бронювання на робочому місці.

Причому на сам процес бронювання не впливають навіть можливі порушення правил військового обліку з боку громадянина.

"Несвоєчасна дата оновлення даних не заважає забронювати працівника", — підкреслив Юрій Айвазян.

Як оформити таке бронювання

Адвокат пояснив, як саме можна забронювати такого співробітника, і яка інформація та де саме має бути вказана.

"Якщо подаватись у списках, то у вашому е-ВОД повинні бути вказані звання та ВОС. Якщо через "Дію", то достатньо інформації щодо Вас у Єдиному реєстрі", — наголосив Айвазян.

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