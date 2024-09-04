Бронирование военнообязанных - дистанционное бронирование - бронирование с электронным военным билетом

Мобильное приложение "Резерв+", с помощью которого можно оформить бронирование. Фото: Новини.LIVE

Для бронирования работника критического предприятия можно обойтись даже без обновления военно-учетных данных. Это бронирование можно оформить с помощью электронного военно-учетного документа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование с нарушением правил военного учета

Работники предприятий, признанные критически важными для функционирования украинской экономики в условиях военного положения, имеют право на бронирование на рабочем месте.

Причем сам процесс бронирования не влияют даже возможные нарушения правил военного учета со стороны гражданина.

"Несвоевременная дата обновления данных не мешает забронировать работника", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Как оформить такое бронирование

Адвокат объяснил, как именно можно забронировать такого сотрудника, и какая информация и где должна быть указана.

"Если подаваться в списках, то в вашем е-ВУД должны быть указаны звания и ВУС. Если через "Дію", то достаточно информации о Вас в Едином реестре", — подчеркнул Айвазян.