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Бронювання працівників аграрного сектору — чи це можливо

8 липня 2024 22:36
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації, чи можливо це для працівників фермерських господарств
Працівники агропромислового сектору. Фото: Kurkul
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Забронювати працівників того чи іншого підприємства від мобілізації можливо тільки за умов визнання компанії критичною важливою для забезпечення життєдіяльності населення та економіки країни. Невеликі фермерські господарства за цим критерієм не є об’єктом критично важливої інфраструктури.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частина військовозобов’язаних в Україні має право отримати відстрочку від мобілізації.

Йдеться, зокрема, про працівників частини підприємств, які можуть оформити бронювання.

Чи можна забронювати працівників фермерського господарства

Втім, ця норма стосується далеко не усіх компаній. Головним критерієм у питанні бронювання працівників є важливість того чи іншого суб’єкту господарювання для економіки країни.

Так, відповідаючи на питання власника фермерського господарства, яке має мобілізаційне завдання, Юрій Айвазян наголосив, що забронювати працівників такої фірми неможливо: "Допоки не будете визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

Нагадаємо, що відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Додамо, раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.

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