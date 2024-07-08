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Бронирование работников аграрного сектора — возможно ли это

8 июля 2024 22:36
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации, возможно ли это для работников фермерских хозяйств
Работники агропромышленного сектора. Фото: Kurkul
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Забронировать работников того или иного предприятия от мобилизации возможно только при признании компании критической важной для обеспечения жизнедеятельности населения и экономики страны. Небольшие фермерские хозяйства по этому критерию не являются объектом критически важной инфраструктуры.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть военнообязанных в Украине вправе получить отсрочку от мобилизации.

Речь идет, в частности, о работниках части предприятий, которые могут оформить бронирование.

Можно ли забронировать работников фермерского хозяйства

Впрочем, эта норма касается далеко не всех компаний. Главным критерием в вопросе бронирования работников является важность того или иного предприятия для экономики страны.

Так, отвечая на вопросы владельца фермерского хозяйства, имеющего мобилизационную задачу, Юрий Айвазян подчеркнул, что забронировать работников такой фирмы невозможно: "Пока не будете признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".

Напомним, что сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.

Ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.

фермеры мобилизация аграрии бронирование отсрочка

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